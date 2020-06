Pixel 4 : une mise à jour pour doper l'autonomie de la batterie

C'est une bonne nouvelle pour les propriétaires de smartphones Pixel 4 et Pixel 4XL : Google vient de déployer une mise à jour visant notamment à améliorer l'autonomie de ses appareils.

Google déploie actuellement une nouvelle mise à jour à destination de ses smartphones Pixel 4 et Pixel 4. Au gré de plusieurs améliorations, on repère avant tout l'apparition d'une fonctionnalité de "batterie intelligente" visant à répondre à l'un des plus gros défauts des deux dispositifs.

Si les Pixel 4 et Pixel 4XL ont été salués par la critique pour leurs performances dans tous les domaines, la question de l'autonomie reste la bête noire de Google. Les deux terminaux n'affichent ainsi pas plus d'une journée et demie d'autonomie dans le meilleur des cas.

Puisque Google ne peut pas changer les batteries de ses appareils, c'est dans la gestion de l'énergie que la marque a travaillé pour proposer la fonctionnalité "Adaptive Battery" qui devrait permettre d'allonger l'autonomie des deux appareils.

Il s'agit d'un module qui gagnera en efficacité avec le temps puisque l'idée est de repérer les habitudes de l'utilisateur pour adapter la consommation d'énergie de l'appareil en fonction de l'utilisation que l'on en a.

Le module va ainsi faire le choix de désactiver certains modules et tâches lancées en arrière-plan qui ne sont peu ou pas utilisées. Certaines applications pourront être mises en pause à certains moments de la journée. Le smartphone donnera également une estimation de l'heure à laquelle il estime qu'il atteindra un niveau de batterie faible, invitant l'utilisateur à recharger, même partiellement tant qu'il le peut.