Pixel 4a : pas de lancement avant juillet ?

Après les smartphones Pixel 4, Google est censé proposer un modèle de milieu de gamme Pixel 4a, comme le groupe l'a déjà fait avec la série Pixel 3. Les informations sont nombreuses autour de ce smartphones, entre fiche technique, rendus et même prises en main avant l'heure.

L'événement Google I/O 2020 ayant été annulé pour cause de coronavirus, le lancement du Pixel 4a est devenu incertain et plusieurs dates ont été proposées, à chaque fois repoussées.

Le lancement prédit en mai a été reporté à début juin et de nouvelles informations pointent maintenant vers le mois de juillet. Jon Prosser, de Front Tech Page, affirme que le lancement interviendrait maintenant le 13 juillet, tandis que David Ruddock, d'Android Police, évoque aussi le mois de juillet, sans plus de précisions.

La version 64 Go serait abandonnée pour ne laisser que le modèle 128 Go et il n'y aurait pas de Pixel 4a XL dans les tuyaux ni de variante 5G. Le Pixel 4a devrait proposer un affichage 5,81 pouces FHD+ et un SoC Snapdragon 730 avec 6 Go de RAM et, donc, 128 Go de stockage.

On parle toujours d'un capteur photo unique à l'arrière de 12 megapixels, avec capacité d'enregistrement vidéo 4K. Pendant ce temps, il est déjà question du Pixel 5...qui pourrait lui aussi être retardé.