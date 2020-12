Pixel 4a et Pixel 5 : décevant, l'ultra grand angle disparait du mode astrophotographie

Google avait largement axé la communication concernant ses Pixel 4a et 5 autour de son mode de photo Astrophotographie, déployant des visuels alléchants aux utilisateurs qui souhaiteraient réaliser des clichés du ciel nocturne.

Mais la mise à jour 8.1 de l'application Google Camera ampute le mode de prise de vue du choix de la focale ultra grand-angle. Ce n'est pas un bug, mais un choix.

S'il n'est plus possible de basculer vers le mode ultra grand-angle, il reste possible de profiter de la fonction en zoom X1 et X2.

Le choix de Google vient du fait que le mode ultra grand-angle proposait des clichés peu exploitables qui desservaient finalement la communication du groupe. Il faut dire que cette génération de smartphones Pixel se veut plus modeste, et que la partie photographie a pris un sérieux coup... Le module Ultra grand-angle n'étant pas à la hauteur des standards des smartphones haut de gamme actuels, les résultats se voulaient décevants en condition de basse luminosité.