Pixel 4a 5G : des problèmes avec l'écran tactile

Le Pixel 4a 5G de Google fait actuellement l'objet d'un nombre grandissant de plaintes sur la toile. Le smartphone de milieu de gamme de Google rencontrerait ainsi des problèmes au niveau de la dalle tactile de son écran AMOLED 6,2 pouces.

Les problèmes sont recensés tant sur les forums d'assistance de Google que sur les forums du site XDA Developers. En fonction des utilisateurs, les cas semblent différents, mais tous concernent l'aspect tactile avec une réponse aléatoire à la pression.

Certains utilisateurs rapportent ainsi qu'une partie de l'écran ne répond plus aux commandes tactiles, tandis que pour d'autres, l'écran ne répond plus qu'aux balayages et non aux tapotements.

Bonne nouvelle toutefois, il semble que le problème soit lié à la mise à jour de sécurité de décembre 2020 déployé récemment. Le patch visait déjà à corriger quelques problèmes de calibration de l'écran tactile, mais visiblement tout ne s'est pas passé comme prévu.

Google devrait donc de nouveau publier un patch pour corriger le tir. Reste que le problème dure depuis déjà 2 mois pour certains utilisateurs, et que le suivi de la marque est loin de faire l'unanimité.