Pixel 4a 5G : le smartphone plus proche du Pixel 5 que du Pixel 4a

Le Pïxel 4a 5G avant l'heure son design et des caractéristiques qui en font un cousin très proche du Pixel 5.

Après le Pixel 4a resté en 4G, Google va lancer ses premiers modèles 5G avec le Pixel 5 et le Pixel 4a 5G. Ce dernier se montre sous la forme de rendus tandis que le site WinFuture en dévoile toutes les caractéristiques.

Il apparaît qu'il sera finalement plus proche du Pixel 5 que du Pixel 4a par bien des aspects, à commencer par la présence du SoC Snapdragon 765G, certes avec 6 Go de RAM, contre 8 Go pour le Pixel 5.

Son affichage sera très légèrement plus grand avec une diagonale de 6,2 pouces, toujours avec un dalle OLED et une définition FHD+ mais qui restera en 60 Hz alors que le Pixel 5 est attendu avec un rafraîchissement de 90 Hz.

Le Pixel 4a 5G aura aussi une batterie d'une capacité un peu en-dessous de 4000 mAh avec charge 18W mais pas de charge sans fil. Il offrira le même double capteur photo 12 + 16 megapixels que le Pixel 5 et aura l'avantage de la présence d'une prise jack 3,5 mm.

La finition du dos ne sera pas la même et l'on aura ici affaire à une coque en polycarbonate. Le smartphone lui-même ne semble pas profiter de l'étanchéité certifiée IP68 du Pixel 5.

S'il doit être lancé en octobre avec Android 11 directement à bord, son prix devrait se situer vers 499 €, soit 150 € de plus que le Pixel 4a 4G, ce qui laisse aussi de la marge pour un Pixel 5 vers 600 €.