Le Pixel 4a se dévoile en photos

Le Pixel 4a se précise un peu plus à travers de nouveaux clichés et une prise en main.

Dans des clichés publiés chez SlashLeaks, on peut apercevoir ce qui est présenté comme le Pixel 4a, le smartphone de milieu de gamme de Google qui ne devrait pas sortir avant quelques mois encore.

Le terminal de Google constitue une évolution majeure dans le design adopté par la firme. Jusqu'ici, les Pixel jouaient l'originalité en ne suivant pas les codes imposés par les autres fabricants, quitte à être tournés en ridicule... Mais ce Pixel 4a opte enfin pour un écran aux bordures amincies et un poinçon pour le capteur photo frontal. On retrouve malgré tout un menton assez épais, mais Google a globalement soigné l'apparence de son smartphone.

Selon les rumeurs, le terminal serait équipé d'une dalle de 5,81 pouces, il s'agira d'un écran LCD et non OLED, positionnement oblige. Le dos du smartphone révèle un étrange module photo : on ne compte que deux capteurs dans un énorme carré noir.