Pixel 4a : Geekbench confirme une partie de la fiche technique

Le Pixel 4a s'affiche un peu plus sur la toile au fil d'un benchmark proposé par Geekbench.

Le Pixel 4a devient un peu plus concret chaque jour : si Google n'a pas encore confirmé son existence, l'appareil vient d'apparaitre sur la plateforme de Benchmark Geekbench.

Plusieurs mois après la sortie des Pixel 4, Google s'apprête donc bel et bien à proposer une variante plus accessible de son smartphone. La fiche publiée par Geekbench nous en dévoile une partie de la fiche technique.

Il s'agira bien d'un smartphone de milieu de gamme avec un score de 2529 points en single core et 6366 en multi. Le Snapdragon 730 est ici couplé à 6 Go de RAM, soit un joli bond en avant comparé au Pixel 3a. On ne sait pas encore si le Snapdragon 730 sélectionné par Google sera la version standard ou celle orientée avec le gaming, qui propose quelques ajustements de fréquences d'horloge.

Le Pixel 4a dispose d'un écran de 5,83" Full HD+ qui pourrait être de technologie OLED. En interne, on retrouve Android 10 avec la possibilité d'installer Android 11 dès la sortie de l'OS. Le terminal pourrait être officialisé et lancé dans la foulée, le 22 mai prochain.