Google Pixel 4a : vers un lancement le 22 mai ?

Comme l'an dernier, Google devrait compléter sa gamme de smartphones de référence Pixel 4 par une variante allégée sous la forme d'un modèle Pixel 4a. De nombreux détails sur ses caractéristiques et son design ont déjà circulé, suggérant un lancement proche.

L'annulation de l'événement développeurs Google I/O 2020 du mois de mai crée une certaine incertitude concernant le lancement de ce modèle mais le site allemand Caschys Blog affirme que le smartphone sera disponible chez Vodafone à partir du 22 mai.

Cela pourrait conduire à une annonce officielle via une présentation en ligne une dizaine de jours avant, autour du 13 mai. Des photos de la boîte du Pixel 4a début avril ont déjà laissé entendre qu'un lancement se rapprochait.

On s'attend à un smartphone doté d'un affichage 5,81 pouces FHD+ AMOLED avec SoC Snapdragon 730 associé à 6 Go de RAM et 64 Go de stockage. Equipé d'un module photo avant de 8 megapixels, il embarquerait un unique capteur arrière de 12 megapixels, avec capacité d'enregistrement vidéo 4K.

Le Pixel 4a serait doté d'une batterie de 3080 mAh avec charge rapide. Pas de 5G prévue sur ce modèle mais la présence d'Android 10, pour un prix vers les 400 à 450 €.