Le Pixel 4a listé chez deux revendeurs français

Le Pixel 4a fait toujours l'objet de rumeurs puisque Google ne l'a pas encore officiellement dévoilé, pourtant le smartphone devient un peu plus contrait en s'invitant chez une poignée de revendeurs français.

Deux revendeurs, Ordimedia et eStock.fr ont ainsi édité une fiche au nom du smartphone pour préparer l'arrivée de ce dernier. Ce n'est que le 13 juillet prochain que Google dévoilera officiellement son appareil, en marge des Pixel 5, avec une commercialisation attendue pour octobre 2020.

Pourtant, le Pixel 4a s'est offert une apparition chez deux revendeurs en France. Chez Ordimedia, on référence le Pixel 4a "Just Black" et Blue, tandis qu'eStock ne référence que le modèle noir. Rappelons que les dernières rumeurs rapportaient l'abandon du coloris bleu par Google, afin de se concentrer sur un seul et unique modèle.

Les prix varient d'un site à l'autre : de 441,65 € à 509,56€... Alors même que l'on évoquait un prix de vente similaire au précédent modèle, soit plutôt autour des 399€. D'ailleurs, étant donné le retard de l'appareil sur le marché, Google pourrait faire le choix d'un prix encore plus accessible afin notamment de mieux concurrencer l'iPhone SE.