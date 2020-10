Pixel 5 : déjà la rupture de stock, et c'est mauvais signe pour tout le secteur

C'est une mauvaise nouvelle à plusieurs niveaux : le Pixel 5 de Google affiche déjà la rupture de stock alors qu'il n'est lancé qu'aujourd'hui. Google n'a ainsi pas été épargné par les retards de production liés au Coronavirus et la tendance devrait se généraliser.

Le Pixel 5 n'est pas encore lancé qu'il est déjà en rupture de stock et à vrai dire, le smartphone a affiché la rupture il y a quelques jours déjà, bien en amont de son lancement. Pas la peine ainsi de chercher à obtenir le smartphone actuellement, il est indisponible et devrait le rester pendant quelques semaines.

La rupture de stock du Pixel 5 est d'autant plus importante que Google n'a jamais vraiment connu ce phénomène : si les Pixel sont populaires, ils affichent un succès modeste comparé à la concurrence et même si la réorientation du Pixel 5 vers le milieu de gamme plus abordable peut avoir dopé les ventes, la question subsiste quant au volume des stocks disponibles.

La situation qui touche le Pixel 5 pourrait ainsi préfigurer d'une situation plus globale qui touchera l'ensemble des smartphones dont la sortie est prévue d'ici au premier trimestre 2021. En ligne de mire, on pense principalement à l'iPhone 12 qui pourrait proposer des stocks très limités. On savait déjà qu'Apple avait rencontré de difficultés de production sur ses appareils, mais l'on ne devrait en prendre pleine conscience qu'au fil des ventes annoncées d'ici quelques semaines.

Concernant Apple, la situation est d'autant plus critique que l'iPhone 12 arrive pile à la fin d'un "super cycle" de renouvellement : la 5G devrait motiver les acheteurs à se tourner vers la nouvelle version de l'iPhone, encore faudrait-il que les stocks soient disponibles.