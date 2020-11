Pixel 5 : le smartphone classé 15e en photo chez DxOmark

Avec le Pixel 5, Google a fait le choix de réviser ses ambitions et de viser le marché du milieu de gamme, et cela se ressent également au niveau de la partie photo.

À chaque sortie d'un nouveau smartphone Pixel, c'était devenu une tradition : Google s'imposait dans les laboratoires français de DxOmark et positionnait son dernier né à la tête des meilleurs smartphones en photographie.

Mais cette fois la situation est bien différente : le Pixel 5 ne s'impose pas comme le meilleur smartphone du moment, mais il s'installe même à la 15e place, derrière le Huawei Mate 30 Pro, l'iPhone 11 Pro Max et autres terminaux qui affichent même parfois un peu plus d'un an au compteur..

Le Pixel 5 revendique ainsi un score de 120 points au global avec 129 points en photo, 49 points en zoom et 107 points en vidéo... Un score particulièrement décevant au regard de l'historique du Pixel ces 4 dernières années. Mais finalement, le score affiché répond à une logique implacable : le Pixel 5 n'est résolument pas un terminal haut de gamme.

Google a ainsi réalisé des économies sur le module photo et propose donc une fiche technique limitée. L'échec cuisant du Pixel 4 a contraint Google a réviser ses ambitions et à proposer un terminal moins cher avec des efforts consentis sur les composants qui équipent l'appareil. Non seulement l'appareil manque cruellement d'un troisième capteur photo, mais sa puissance ne permet pas de faire fonctionner les algorithmes de retouche et d'IA de façon suffisamment optimale pour compenser les limites matérielles.

DxOmark rappelle malgré tout que le Pixel 5 offre une partie photo excellente, mais qui n'est plus au niveau des standards imposés sur l'ultra haut de gamme.