Pixel 6 Pro : de la recharge rapide 33W au menu

Le Pixel 6 Pro continue de se dévoiler et l'on apprend désormais qu'il devrait embarquer un système de charge rapide de 33W.

XDA a repéré des documents émis par la NCC taïwanaise concernant le Pixel 6 Pro que prépare Google.

Rappelons qu'avec son Pixel 6 Pro, Google vise un retour sur le segment de l'ultra haut de gamme et que la marque compte ainsi en faire une véritable vitrine technologique. Google sera aux commandes du logiciel comme du matériel puisqu'il s'agira également du premier smartphone de la marque à embarquer le SoC maison Tensor.

Selon les documents de la NCC, le Pixel 6 Pro devrait embarquer de la recharge rapide 33W. Il s'agira d'une grande avancée pour la marque qui s'était limitée à de la charge 18W depuis 2016.

Grâce à cette technologie, Google viendra se placer devant le Galaxy S21 Ultra et sa charge 27W. Malgré tout, on est encore loin de la concurrence et de la charge 66W chez Huawei ou des 120W évoqués chez Xiaomi.

Le Pixel 6 Pro devrait par ailleurs disposer d'une batterie confortable de 5000 mAh, ce qui devrait largement doper son autonomie et rendre la charge 33W suffisante pour nombre d'utilisateurs.

Reste à savoir si Google décidera de proposer un chargeur adapté dans les boites de ses smartphones sans quoi les utilisateurs fidèles devront acheter un nouveau chargeur pour profiter de cette évolution majeure.