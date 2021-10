Pixel 6 : le tarif attractif se confirme chez un revendeur allemand

En attendant Android 12, Google a livré la date de présentation de ses smartphones Pixel 6 qui vont franchement renouveler la série de smartphones par leur design comme par la présence d'un SoC Google Tensor spécialement créé pour eux.

La firme de Mountain View dévoilera tous les détails le 19 octobre et commercialisera les modèles sans doute en fin de mois, sans dévoiler encore les tarifs.

Ceux-ci se révèlent pourtant peu à peu. Celui du Pixel 6 se voit confirmé dans une publicité du revendeur allemand Mediamarkt / Saturn (mise en évidence par Nils Ahrensmeier) en annonçant déjà un tarif de 649 € et en confirmant une partie de la fiche technique.

Il y est précisé que le smartphone embarquera un capteur photo avant de 8 megapixels et un double capteur photo arrière 50 12 megapixels, qu'il disposera d'une configuration mémoire avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage et qu'il sera doté d'une batterie de 4820 mAh.

Le document de Mediamarkt fait référence aux précommandes du Pixel 6 qui se tiendront du 19 au 27 octobre et l'on peut voir qu'un casque couvrant avec réduction de bruit Bose 700 sera offert à l'achat du smartphone.

Il n'est pas fait mention du Pixel 6 Pro mais son tarif évoqué précédemment serait de 899 €, ce qui en ferait aussi un modèle haut de gamme à un prix plutôt attractif.