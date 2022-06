Pixel 6A : Google a bien corrigé le problème du capteur d'empreintes

Quasiment un mois avant sa sortie officielle, un premier test du Pixel 6A est déjà sur la toile... Google n'a décidément toujours pas résolu ses problèmes de fuites concernant ses smartphones, et cela nous donc un aperçu de ce que proposera l'appareil.

Rappelons que la gamme A des smartphones Pixel correspond à une version plus accessible des dispositifs sortis plus tôt dans l'année, ce qui n'empêche pas de profiter de quelques améliorations sur certains points.

Ce sera visiblement le cas avec le capteur d'empreintes logé sous l'écran. Ce dernier avait été lourdement critiqué par les utilisateurs sur le Pixel 6 pour sa lenteur d'exécution et ses ratés. Google expliquait tant bien que mal que son capteur était plus précis que les autres et qu'il nécessitait ainsi plus de temps pour déverrouiller son Pixel 6. Des arguments peu convaincants d'autant que la marque a réalisé plusieurs mises à jour pour tenter de corriger le tir, sans grand succès...

Un test comparatif réalisé entre le Pixel 6 et le Pixel 6A montre ainsi que Google a finalement réussi à résoudre le problème sur son nouvel appareil qui se veut bien plus rapide et réactif.

Google avait confirmé que le capteur utilisé serait différent, et qu'il serait meilleur sur Pixel 6A, les choses se confirment donc.

Le Pixel 6A sera lancé le 28 juillet prochain, lors d'une conférence tenue par Google.