Le Pixel 6a de Google se retrouve en vente avant l'heure

Le smartphone Pixel 6a de Google n'a plus rien de secret. En amont de sa commercialisation, il a fait l'objet d'une présentation officielle à l'occasion de l'édition 2022 de la conférence Google I/O en mai. Cette appareil sera en précommande à partir du 21 juillet pour un prix de 459 € et disponible le 28 juillet.

Pour autant, le Pixel 6a s'est déjà retrouvé en vente dans le cadre d'une annonce repérée sur Facebook Marketplace qui a été retirée depuis. Cette mise en vente prématurée pourrait être l'œuvre d'un revendeur quelque peu indélicat en Malaisie.

Sur YouToube, une vidéo d'unboxing (déballage) du Google Pixel 6a a également été mise en ligne. Pour le smartphone avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, l'annonce sur Facebook Marketplace demandait 2200 ringgits malaisiens, soit l'équivalent du prix standard de l'appareil.

Après les prototypes du Pixel 7 prévu à l'automne

Peu de temps avant le Pixel 6a, c'est le Pixel 7 - et cette fois-ci un prototype - qui avait été mis en vente sur eBay. Un utilisateur aurait en outre acheté sur Facebook Marketplace un Pixel 6 Pro qui s'avérait être un prototype du Pixel 7 Pro ultérieurement désactivé à distance.

À voir si Google va réagir pour le Pixel 6a vendu avant l'heure de la même manière que pour le Pixel 7. La situation est différente avec des prototypes pour le Pixel 7.

Rappelons que le Pixel 6a est équipé d'une même puce Google Tensor que le Pixel 6 et Pixel 6 Pro. Il affiche sur un écran OLED de 6,1 pouces avec définition FHD+ et taux de rafraîchissement de 60 Hz. Sans certification IP68, il embarque une batterie de 4410 mAh. La partie photo à l'arrière comprend un capteur principal de 12,2 mégapixels avec stabilisation optique de l'image et un ultra grand-angle de 12 mégapixels. Il n'y pas le capteur de 50 mégapixels.