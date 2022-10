Pixel Tablet : Google veut une tablette différente de l'iPad

Google a officiellement présenté ses nouveaux smartphones Pixel 7 et Pixel 7 Pro, ainsi que sa première montre connectée Pixel Watch. Des produits Made by Google qui sont d'ores et déjà disponibles en précommande.

Comme lors de sa conférence Google I/O en mai, le groupe a profité de l'occasion pour évoquer sa tablette Pixel Tablet dont la sortie n'est toutefois prévue qu'en 2023. Elle sera équipée de la puce Tensor G2 que l'on retrouve dans les Google Pixel 7 et 7 Pro.

Avec la Pixel Tablet, il sera donc possible de tirer parti des capacités de traitement d'image et de machine learning du SoC Tensor G2, de la même manière que sur les Pixel 7 et Pixel 7 Pro. Google assure également que des outils propres aux smartphones Pixel se retrouveront. Les appels vidéo, la retouche photo et l'aide avec Google Assistant fonctionneront de manière transparente.

Un Charging Speaker Dock pour la Pixel Tablet

À en juger par les premiers éléments divulgués par Google, la Pixel Tablet n'a manifestement pas pour intention de venir concurrencer un PC et de s'inscrire comme une concurrente frontale de l'iPad d'Apple. Un signe qui ne trompe pas, Google n'a pas encore montré la Pixel Tablet avec un clavier associé pour la productivité.

Au contraire, Google met l'accent sur l'association avec un support magnétique Charging Speaker Dock. Cette station d'accueil et de recharge avec haut-parleur intégré doit permettre de rendre la Pixel Tablet opérationnelle tout au long de la journée, et pour une utilisation dans le foyer.

Des usages de cadre photo, pour la diffusion de contenus audio et vidéo, un accès à Google Assistant ou encore pour le contrôle d'objets connectés du foyer. La Pixel Tablet se transformerait ainsi en une sorte d'enceinte connectée ou écran intelligent. Elle pourrait en ce sens remplacer un Nest Hub.

Peu de détails sur les caractéristiques techniques

Google vante la polyvalence de la Pixel Tablet. Elle aurait été spécifiquement conçue pour passer d'un appareil de divertissement à emmener partout à un dispositif pour la maison connectée grâce au Charging Speaker Dock. Sans quoi… une tablette serait rapidement délaissée ?

Le groupe se montre peu bavard concernant les caractéristiques techniques de la Pixel Tablet. Sa taille d'écran n'a même pas été communiquée. Elle serait officieusement de 10,95 pouces, sans indice sur la technologie d'écran.

Google met par contre en avant la meilleure expérience Android sur un grand écran et la personnalisation avec Material You. À voir si la Pixel Tablet fonctionnera avec une version L d'Android.