Google Tensor G2 : que propose le processeur mobile des Pixel 7 et Pixel 7 Pro ?

La série de smartphones Pixel 6 de 2021 a initié une nouvelle direction pour Google avec un design moins générique et plus reconnaissable, mais pas seulement. A bord des appareils mobiles, on trouve un processeur Google Tensor développé avec Samsung et qui fait la part belle à l'intelligence artificielle, sans chercher forcément les performances brutes dans les benchmarks habituels.

Avec le lancement des smartphones Pixel 7 et Pixel 7 Pro, Google poursuit dans cette voie et introduit une nouvelle génération de processeur mobile Google Tensor G2.

Sans doute toujours conçu avec le soutien de Samsung, il met toujours en avant les capacités de traitement d'intelligence artificielle infusées dans bon nombre de fonctionnalités des nouveaux smartphones, plutôt que la seule puissance.

Des coeurs CPU toujours en ARMv8

Google n'a pas tout dit des secrets de sa puce mobile mais on découvre néanmoins qu'elle offre une configuration CPU octocore avec 2 coeurs puissants toujours constitués de coeurs ARM Cortex-X1, deux coeurs médium qui basculent sur des coeurs ARM Cortex-A78 (au lieu de A76 précédemment) et 4 coeurs économiques ARM Cortex-A55.

On le constate, l'architecture repose toujours sur le jeu d'instructions ARMv8 et ne profite donc pas des améliorations apportées par ARMv9, ce qui suggère que la progression des performances du Google Tensor 2 sur le versant CPU sera modeste. Les premiers benchmarks apparus juste avant la présentation officielle des smartphones semblent le confirmer. La partie GPU repose pour sa part sur la solution ARM Mali-G710.

Google a plutôt travaillé sur l'efficacité énergétique, avec une progression de 20% par rapport à la génération précédente qui devrait se traduire (en principe) par une meilleure autonomie.

La partie IA encore améliorée

Ce qui change vraiment, c'est l'intégration d'un nouveau TPU (Tensor Processing Unit) qui permettra un traitement en machine learning 60% plus rapide. Google n'a pas manqué de mettre en avant les nouvelles possibilités des Pixel 7 et Pixel 7 Pro en matière de reconnaissance et traduction vocale qui gagnent en précision et en rapidité de traitement pour être plus facilement utilisées au quotidien.

La puce Google Tensor G2 est aussi au coeur de la fonction Unblur qui va améliorer la mise au point de vos clichés initialement flous après réalisation du cliché, ainsi que pour la fonction zoom qui constitue l'avantage du Pixel 7 Pro.

Le Super Res Zoom permet d'assurer un grossissement (jusqu'à x30 avec le Pixel 7 Pro) façon upscaling pour agrandir tout en maintenant une belle qualité d'image et non une bouillie de pixels.

Le SoC Google Tensor G2 pourra enfin compter sur la collaboration de la puce Titan M2 retravaillée pour mieux protéger les données et cloisonner l'activité locale et celle passant par le Web (virtualisation et Protecting Computing).

Les Google Pixel 7 et Pixel 7 Pro sont dès à présent en précommande sur le Google Store aux prix démarrant à 649 euros (Pixel 7) et 899 euros (Pixel 7 Pro) avec des livraisons démarrant le 12 octobre 2022.