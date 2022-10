Fragile et peu réparable : la Pixel Watch déçoit autant qu'elle séduit

Google a finalement lancé sa Pixel Watch, une montre connectée présentée comme la référence en la matière sous Wear OS. La première montre de la marque était attendue d'autant que Google l'a inscrite dans sa gamme Pixel, ce qui en fait une vitrine technologique tant pour le hardware que pour le software... Mais la montre séduit autant qu'elle déçoit.

Les promesses sont pourtant là avec un design assez sobre et compact, un écran AMOLED Always-on de 1,2 pouce et diverses finitions au niveau des bracelets. La montre embarque une puce Exynos 9110 de Samsung (que l'on retrouve également sur la Galaxy Watch 3) et Google a annoncé que ses montres profiteraient de mises à jour majeures de Wear OS tous les ans...

Si les retours évoquent des finitions soignées, un écran lumineux et une interface simple et fluide en marge de nombreuses fonctionnalités santé, on sait déjà que l'autonomie n'est pas le point fort de la montre avec un peu plus d'une journée d'autonomie au maximum, mais il y'a pire.

La Pixel Watch se veut fragile

Un des problèmes majeurs de la montre serait sa solidité, remise en question par The Verge. Le site américain a ainsi partagé une photo plutôt évocatrice de la Pixel Watch avec son écran fêlé après seulement une semaine d'utilisation.

Le site ne précise pas dans quelles conditions la fêlure a pu apparaitre sur le modèle, mais le problème pointe du doigt les choix réalisés au niveau de la conception de la montre.

La Pixel Watch propose ainsi un cadran bombé, mais aucun encadrement venant protéger le verre sur les tranches. Le verre Gorilla Glass est ainsi exposé aux chocs et chutes et doit à lui seul encaisser les contraintes appliquées à la montre.

A 379€ la montre parait ainsi un peu fragile au point de décourager certains acheteurs.

Une montre peu réparable

Autre point inquiétant, mais qu'il est facile de relativiser tant il est commun à toutes les montres connectées du marché : iFixit déplore une montre qui se veut peu réparable.

Les spécialistes du démontage ont mis la main dans les entrailles de la montre intelligente de Google. Si la vitre s'enlève assez facilement, les composants restent peu accessibles. Si la colle utilisée est facile à enlever et même à réutiliser, les contrôles mécaniques de la montre sont clipsés et donc indémontables sans casse.

iFixit évoque "un puzzle intéressant" qui nécessite de retirer plusieurs composants avant d'accéder à la batterie et à la carte mère. Le site pointe certaines erreurs de débutant et qualifie ainsi la Pixel Watch de "difficilement réparable".