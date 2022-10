Google Pixel Watch : c'est la fuite ultime

Il n'y a décidément aucun respect et secret. Même en tentant de devancer les fuites en divulguant avant l'heure le design de sa montre connectée Pixel Watch, Google ne parvient pas à enrailler le grand déballage à la veille de sa présentation officielle.

Des photos d'unboxing circulent ainsi en ligne avec une Google Pixel Watch en acier inoxydable dont le boîtier unique mesure 41 mm, un bracelet sport avec deux tailles disponibles et un câble de recharge magnétique USB-C. Elle est avec couronne tactile.

Les quelques interrogations sur les caractéristiques techniques sont levées avec une fuite qui fait état d'un affichage AMOLED de 1,6 pouce (résolution de 320 ppp) et jusqu'à 1000 cd/m², une protection par verre Corning Gorilla Glass 5 3D, le mode always-on.

De l'Exynos 9110 à la manœuvre

Étanche 5 ATM, la Pixel Watch fonctionne avec Wear OS 3.5 et la mention Fitbit apparaît pour une intégration d'outils de santé et de fitness. En rappelant par ailleurs qu'elle profitera d'applications natives Google Maps, Google Assistant, Google Wallet et Google Home.

C'est finalement bel et bien une ancienne puce Exynos 9110 de Samsung qui équipera la Google Pixel Watch et donc pas l'Exynos W920. Ce SoC est gravé en 10 nm et profite d'un modem 4G LTE Cat 4. Il est avec deux cœurs ARM Cortex-A55 à 1,15 GHz pour la partie CPU et un GPU Mali-T720 MP1. L'Exynos 9110 serait néanmoins aidé par un coprocesseur Cortex M33 et associé à 2 Go de RAM.

Connectivité Bluetooth 5.0, Wi-Fi 2,4 GHz, 4G en option et module NFC sont de la partie, tandis que la Pixel Watch sera capable de proposer un électrocardiogramme (ECG) en plus de la plus habituelle fréquence cardiaque. L'autonomie de batterie serait de 24 heures. Même une vidéo de présentation de Google n'échappe pas à une fuite.

Une idée du prix en euros

Les smartphones Google Pixel 7 et Google Pixel 7 Pro ont également eu droit à une grosse fuite sur leurs caractéristiques techniques, sans compter un prix de 649 € pour le Google Pixel 7 qui a été trahi par une page Amazon. Cela vaut aussi pour la Google Pixel Watch.

Le prix de la première montre connectée conçue par Google débuterait à 356,79 € en Europe, sachant que pour les États-Unis, c'est un prix de 349,99 $ pour le modèle Bluetooth / Wi-Fi et de 399,99 $ pour le modèle LTE.

Bien évidemment, il faudra attendre le lancement officiel de la Pixel Watch pour confirmer avec certitude toutes ces informations. Ce devrait être le cas en très grande partie.