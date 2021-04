Pixel Watch : la montre connectée de Google s'affiche dans de sublimes rendus

John Prosser, célèbre leaker, nous propose ainsi des rendus de la Google Watch, réalisés par Rendersbyian d'après des clichés subtilisés de la montre de Google.

La marque américaine travaille depuis trois années sur ce projet de Pixel Watch, qui ferait le lien entre Wear OS et ses smartphones sous Android.

Le rendu présenté se baserait ainsi sur une série de photos fournies par des sources internes de Google. La source ayant demandé à ce que les clichés ne soient pas publiés, un rendu 3D a été fait à partir des photos.

On découvre ainsi une montre toute ronde avec un écran incurvé et une couronne sur le côté droit. Le design est très épuré et véritablement inspiré de l'horlogerie traditionnelle. La Pixel Watch affiche ainsi une certaine originalité et devrait se décliner en plusieurs couleurs de bracelets : blanc, noir, orange et bleu mais on évoque déjà d'autres options de bracelets vendus séparément.

La sortie de la Pixel watch pourrait intervenir dans le courant du mois d'octobre prochain.