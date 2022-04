Pixy : Snap (Snapchat) lance un petit drone comme caméra volante à 250 €

Pour Snap, son nouvel appareil Pixy est une caméra volante. Le petit drone autonome pour des selfies et Snapchat est proposé aux États-Unis et en France.

Après notamment ses lunettes de soleil connectées Spectacles dont la dernière itération permet de capturer des Snaps avec effet 3D, la maison-mère de l'application de messagerie Snapchat surprend encore avec l'introduction d'un nouveau produit.

En l'occurrence, un drone au format de poche (131,7 mm x 106 mm x 17,6 mm) d'une centaine de grammes avec batterie incluse qui est baptisé Pixy. Il est essentiellement présenté comme une caméra volante pour accompagner Snapchat.

Le Pixy peut capturer des photos de 12 mégapixels et enregistrer des vidéos dans une définition 2,7K à 30 images par seconde. Jusqu'à 1 000 photos ou 100 vidéos peuvent être stockées en interne avec 16 Go de mémoire flash.

En fonction du mode de vol choisi, le drone est en mesure selon Snap de réaliser 5 à 8 vols avec une batterie rechargeable pour laquelle une recharge complète s'opère en 40 minutes environ. Une autonomie de charge de 80 % peut néanmoins être récupérée en 20 minutes. Problème, un vol c'est jusqu'à seulement 20 secondes et à quelques mètres au-dessus de l'utilisateur.

Un petit drone onéreux pour des selfies

Pas de pilotage avec le Pixy qui peut voler de manière autonome selon des trajectoires prédéfinies après appui sur un bouton.

" Il flotte, orbite et vous suit où que vous alliez. […] Pixy capture des photos et vidéos, puis vient se poser sur votre main après son vol. Tout ce qu'il capture est téléchargé automatiquement dans vos Snapchat Memories ", explique Snap.

Le Pixy est avec connectivité Bluetooth LE et Wi-Fi 5 GHz (802.11b, g, n et ac) pour le smartphone compagnon. Avec l'application Snapchat, il sera possible d'éditer le contenu et ajouter des effets de réalité augmentée. À noter que le Pixy n'aime pas l'eau et pour voler au-dessus.

Le petit drone de Snap ne sera disponible que jusqu'à épuisement des stocks aux États-Unis et en France. Il est en précommande à partir de 250 € en France avec une batterie rechargeable, câble de chargement USB-C, pare-chocs et sangle de transport.