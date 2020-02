Plague Inc : le jeu banni de l'App Store en Chine

Plague Inc, un jeu mobile, avait récemment explosé des records de téléchargements suite à l'envolée de l'épidémie de coronavirus en Chine et à travers le monde. Une situation inappropriée pour le gouvernement chinois qui a imposé son retrait de l'App Store d'Apple.

Les utilisateurs d'iPhone et iPad en Chine ne peuvent désormais plus télécharger le jeu Plague Inc sur l'App Store. L'autorité de régulation de l'Internet dans le pays a déclaré le contenu "illégal" et Ndemic Creations a annoncé devoir retirer son titre de l'App Store chinois.

Le titre n'est pas récent, mais il a gagné un second souffle avec l'actualité tragique autour de l'épidémie de coronavirus Covid-19. Plaque Inc propose ainsi aux joueurs de faire muter et évoluer des maladies dans le but de contaminer le monde entier.

La société britannique a indiqué souhaiter entamer des discussions avec la Chine afin de comprendre ses préoccupations et trouver une solution pour rétablir l'accès au jeu dans le pays.

Le titre, sorti il y a 8 ans, connait régulièrement des pics de popularité en relation avec l'apparition de différentes épidémies dans le monde. La précédente correspondait à la vague d'Ebola en Afrique.