A Plague Tale : Requiem dévoile son histoire

La petite pépite française A Plaque Tale : Requiem dévoile un peu plus son histoire en vidéo.

A Plague Tale est une saga que personne n'avait vraiment vu venir et qui connait un succès fou de par ses graphismes sa réalisation et son concept qui apporte un peu de fraicheur dans l'univers du vidéo malgré une histoire assez lourde.

La pépite française est de retour

Développé par Asobo Studio et Focus Entertainment, la suite du premier volet A Plague Tale : Innocence nous replonge dans l'univers d'Amicia et Hugo, toujours rongé par la peste.

Frère et soeur devront encore collaborer pour trouver une île mystérieuse dans l'espoir d'en finir avec la malédiction qui coule dans les veines d'Hugo. Dans leur quête, ils seront aidés par de nombreux personnages.

Un nouveau trailer nous en dévoile un peu plus sur cette épopée et cette aventure qui s'annonce enivrante. Au passage, les joueurs PC seront bien lotis puisque le titre profitera des dernières technologies graphiques : Nvidia RTX Ray Tracing, DLSS 3 (mais aussi DLSS 2). Nvidia en profite ainsi pour mettre en avant ses technologies avec ses fameuses séquences "RTX ON".

A Plague Tale : Requiem sortira le 18 octobre prochain sur Xbox Series, PlayStation 5, PC mais également Nintendo Switch dans une version Cloud. Notons que le titre sera également intégré dès son jour de sortie dans le Xbox Game Pass PC et console.