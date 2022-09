Nvidia GeForce RTX 4090 : la carte graphique déjà en vente bien avant la date prévue

La carte graphique de référence de Nvidia ne sera officiellement disponible que le 12 octobre mais on peut déjà la trouver sur certains marchés.

Avec la gamme GeForce RTX 4000, Nvidia propose une nouvelle architecture graphique Ada Lovelace et fait évoluer son hardware, toujours tourné vers le ray tracing (avec les coeurs RT de 3ème génération) et l'intelligence artificielle (via des coeurs Tensor de 4ème génération), le tout avec une gravure en 4 nm fournie par le fondeur taiwanais TSMC.

La première carte graphique proposée sur le marché sera aussi le modèle premium : la GeForce RTX 4090 avec son GPU AD102 de 76 milliards de transistors et 16 384 coeurs CUDA associé à 24 Go de mémoire GDDR6X.

Ce monstre de puissance taillé pour le gaming (mais pas seulement) pourra offrir une bande passante mémoire de 1 To/s grâce à son bus 384-bit et pourra grimper à 2520 GHz en boost, mais avec une montée du TDP à 450W.

Le hardware est là, pas les drivers

Son tarif sera conséquent et, s'il reste à 1599 dollars HT aux Etats-Unis, le GPU sera proposé à 1950 euros en France pour la version Founders Edition et au-delà de 2000 euros pour les variantes AIB.

La commercialisation de la carte vidéo RTX 4090 est prévue à partir du 12 octobre mais il est déjà possible de se la procurer sur certains marchés. Le site Videocardz note ainsi qu'elle est déjà disponible chez certains revendeurs à Hong Kong, soit deux bonnes semaines avant la date officielle.

Il y a toutefois une astuce : les pilotes de la carte graphique ne sont pas encore diffusés et leur absence la rend non fonctionnelle pour le moment. C'est aussi le cas pour les modèles de test envoyés à la presse.

Un tarif conséquent pour la RTX 4090

Les drivers doivent être rendus publics au moment du lancement mais les exemplaires presse devraient y avoir accès dès cette semaine, en prévision de la diffusion des premiers tests du GPU Ada Lovelace.

Un modèle de RTX 4090 à trois ventilateurs pour son refroidissement de Gigabyte (Gaming OC) est ainsi proposé avec un câble d'alimentation composé de 4 connecteurs 8 broches avec adapteur pour être compatible avec le connecteur unique 16 broches 12VPWHR permettant l'alimentation en 450W requise.

La carte graphique GeForce RTX 4090 est proposée pour environ 20 000 dollars de Hong Kong, soit environ 2550 dollars américains ou 2650 euros.