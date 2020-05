Une plate-forme gouvernementale française pour concurrencer Airbnb et Booking ?

La crise sanitaire du COVID-19 a eu un impact dévastateur sur l'économie mondiale. Malgré le déconfinement en France, et dans d'autres pays, le tourisme est toujours grandement menacé, certaines frontières étant toujours à l'heure actuelle fermée aux touristes. L''état souhaite donc accélérer le redémarrage de l'activité touristique grâce à un projet de plateforme qui centraliserait l'intégralité de l'activité touristique en France. Une centralisation massive qui pourrait avoir un impact important sur les résultats des plateformes déjà en place comme Airbnb et Booking.

Le secteur sinistré du tourisme bénéficiera d'un plan d'aide de 18 milliards d'euros. Dans cette somme, 1,3 milliard d'euros est dédié à un plan de relance rapide qui comporte notamment cette idée de plateforme gouvernementale française. L'idée est de reprendre la main sur le tourisme local actuellement contrôlé par des plateformes américaines. Par ce projet, l'état espère relocaliser les offres de tourisme en France sans que les entreprises américaines ne puissent en tirer un bénéfice à chaque transaction.

De plus ce regroupement massif permettrait de connaître les petits lieux incontournables de chaque ville qui sont souvent difficiles à trouver sur les plateformes américaines. Les touristes seraient ainsi mieux guidés et informés, un projet de grande envergure qui s'avère prometteur donc. Toutefois, celui-ci n'en est qu'à l'étape de définition, et l'on ne sait pas encore s’il sera possible de réserver directement en quelques clics. Des années de retard à rattraper qui laissent encore beaucoup de marges aux géants américains pour s'adapter à la nouvelle situation. D'autant plus que ce type de plateforme gouvernementale n'a jamais vraiment fonctionné par le passé...