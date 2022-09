Google Play Store : les notes et avis plus pertinents sont en marche

Pour les applications Android dans le Play Store, Google déploie une nouveauté prévue de longue date et qui est susceptible de faciliter une évaluation grâce à une meilleure pertinence des notes et avis. Les changements concernés avaient été annoncés en août 2021 et devaient initialement être proposés fin 2021 et début 2022. Il y a donc un peu de retard.

Les notes affichées seront désormais basées sur les avis récents de personnes dans une même zone géographique que l'utilisateur. Ainsi, un utilisateur en France verra des notes pour les applications qui ont été générées à partir de celles soumises par d'autres utilisateurs français.

Par ailleurs, les notes affichées seront en adéquation avec le type d'appareil utilisé. Et il en va en outre de même pour les avis. Une note pour une application sur smartphone Android pourra par exemple être différente d'une note sur tablette Android. De la sorte, ce sera un meilleur indice de l'expérience à laquelle l'utilisateur peut s'attendre pour l'appareil qu'il utilise.

Tablettes et smartphones pliants dans le même registre

L'intérêt de cette évolution devient plus criant à mesure que les applications Android s'adressent à un plus grand nombre de types d'appareils. Il y a notamment les smartphones pliants, sans compter l'ordinateur portable Chromebook avec Chrome OS ou encore les montres connectées Wear OS.

Un bémol toutefois puisque Google semble considérer que les tablettes et les smartphones pliants font partie de la même catégorie de type d'appareil. C'est pour le moins discutable avec des tailles d'écran variées.

À propos du mode de calcul des notes, il est précisé que les avis sont fournis par des utilisateurs qui disposent d'un compte Google validé et sont basés sur leur expérience des applications qu'ils ont téléchargées.

Et un délai de 24 heures

En marge, Google introduit un délai de l'ordre de 24 heures entre le moment où des utilisateurs soumettent un avis ou une note, et leur publication effective. La justification de ce délai est pour permettre de détecter de manière automatique des activités suspectes en la matière.

Hormis les algorithmes, ce sont aussi les développeurs en capacité de consulter les évaluations quand elles sont soumises qui disposeront de plus de temps afin d'apporter d'éventuelles réponses et corriger le tir.