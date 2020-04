PlayStation 4 : Oups, la mise à jour 7.5 pose problème...

La situation tombe on ne peut plus mal : d'une part les joueurs sont confinés et invités à rester à la maison et se tournent largement vers les jeux vidéo, d'autre part les débits sont bridés pour limiter l'impact sur les réseaux de télécommunications. Et pourtant, Sony a choisi de déployer une mise à jour à destination de sa console PS4.

Qui plus est, cette mise à jour 7.50 n'est pas vraiment majeure et ne sert qu'à apporter des améliorations mineures sur les performances... On se demande donc quelle est la logique initiale... Et c'était sans compter le fait que la mise à jour en question amène finalement son lot de bugs...

Depuis la mise à jour, certains joueurs rencontrent ainsi une foule de dysfonctionnements. Certains rapportent des problèmes avec le lecteur de Blu-Ray qui ne souhaite plus éjecter les titres, d'autres ont rencontré des redémarrages pendant la mise à jour, avec une manette qui refuse de se resynchroniser...

Certains évoquent des redémarrages en boucle, l'impossibilité d'accéder à son compte PSN et donc aux services en ligne...

Sony n'a pas confirmé que ces défauts étaient liés à la mise à jour, malgré tout, la marque est très certainement en train de développer un nouveau patch correctif. Dans l'attente, si vous n'avez pas encore profité de cette mise à jour, autant l'éviter pour vous éviter bien des problèmes.