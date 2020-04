PlayStation 5 : il n'y en aura pas pour tout le monde

Les choses se confirment malheureusement un peu plus chaque jour : le lancement de la PlayStation 5 devrait être perturbé par un stock disponible limité de machines.

L'épidémie de Coronavirus qui sévit un peu partout dans le monde ne remet pas en question la date de sortie des consoles de jeu de nouvelle génération, mais les conséquences pourraient malgré tout se faire sentir.

Sony a déjà traditionnellement des problèmes à répondre à la demande lors du lancement de ses nouvelles machines. Le plus gros épisode aura sans doute été celui de la PlayStation 2 avec des préreservations limitées suivies de 4 à 6 mois d'attente pour les réapprovisionnements... Puis la PS4 a également souffert des ruptures de stock quelques jours après son lancement pour quelques semaines...

La PlayStation 5 ne fera pas exception à la règle : selon Bloomberg, les quantités seront largement limitées et en deçà des stocks initiaux de PS4. L'épidémie de Coronavirus a ralenti la production des composants nécessaires à la machine, et Sony n'aura visiblement pas le temps de rattraper le retard accumulé.

Pour contrebalancer la situation et puisque la PS5 ne devrait proposer aucune exclusivité avant plusieurs mois, Sony devrait procéder à une baisse de prix importante de ses PS4 et PS4 Pro afin de réorienter les joueurs vers des solutions disponibles et abordables.