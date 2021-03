PlayStation 5 : 50 000 consoles en vente aujourd'hui sur Amazon, mais...

Selon une annonce officielle du site, Amazon proposerait pas moins de 50 000 PlayStation 5 à la vente aujourd'hui.

Ce 18 mars pourrait se présenter comme l'occasion pour les joueurs de mettre enfin la main sur une console PS5 sans avoir à débourser 2 à 3 fois son prix sur le marché parallèle.

Malheureusement, rien ne sera très simple pour autant... Car c'est la version américaine d'Amazon qui proposera ces stocks. Pour accéder à la vente, il faudra donc disposer d'un compte sur la version US du site de vente, et accepter de payer quelques extras en port et frais de douanes.

Aucune information concernant la mise en ligne des produits n'a été communiquée, mais décalage horaire oblige, il faudra très certainement attendre cet après-midi. Amazon a bien confirmé que la vente aurait lieu aujourd'hui, le stock devrait partir très vite...

On ne sait d'ailleurs pas encore si une limite a été prévue pour les achats.