PlayStation 5 : pas si compliquée à réparer pour iFixit

La console PlayStation 5 continue de jouer surtout avec les nerfs des acheteurs en étant particulièrement difficile à trouver, les maigres approvisionnements disparaissant en quelques minutes.

Qu'en est-il de son éventuelle réparation en cas de panne ? Le service iFixit a procédé à son traditionnel démontage de la console pour en avoir le coeur net. On sait déjà que les panneaux extérieurs sont faciles à retirer et à changer, donnant directement accès à un certain nombre de composants.

Le ventilateur pourra ainsi facilement être retiré pour être nettoyé...à condition de disposer de quoi retirer les vis de sécurité qui vont se révéler être présentes un peu partout.

Hormis cet obstacle qui nécessitera un tournevis spécial et la présence surabondante de vis pour maintenir tout en place et qui demandera patience et rigueur, tout est assez facilement démontable et accessible, note iFixit.

La carte mère montre le processeur AMD custom octocore en Zen 2 et son GPU (également custom) en RDNA 2, ainsi que les 16 Go de mémoire GDDR6 et le fameux port d'extension SSD M.2 que Sony doit encore activer.

iFixit observe que le processeur fait appel à du métal liquide pour assurer une dissipation de chaleur optimale et que Sony a ajouté une couche de mousse protectrice pour s'assurer que la chaleur va directement vers le refroidissement et ne se diffuse pas à toute la carte mère.

On notera aussi la présence de nombreux contrôleurs fournis par Texas Instruments. Une large place est faite dans la console pour le système de refroidissement avec un gros dissipateur de chaleur aboutissant au ventilateur.

Au final, iFixit se dit agréablement surpris de la facilité de démontage de la console PlayStation 5 et d'un accès assez facile aux composants susceptibles de devoir être changés, ces derniers étant par ailleurs modulaires.

La difficulté principale restera de disposer du matériel pour oter les vis de sécurité et les nombreuses vis standard maintenant les entrailles de la console. A noter que la manette DualSense est elle aussi facile à démonter et dispose d'une batterie qui n'est pas collée au châssis.

Tous ces éléments font que iFixit attribue un score de réparabilité de 7/10 à la PS5, ce qui est plutôt bon pour un produit de dernière génération, sans le recours habituel aux adhésifs et à la glu qui compliquent l'accès aux composants et à leur remplacement.