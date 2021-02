PlayStation 5 : le Drift du Dualsense au coeur d'une recours collectif

L'horizon s'assombrit pour Sony et son contrôleur DualSense : le phénomène de "Drift" rencontré par nombre de joueurs fait désormais l'objet d'un recours collectif.

Sony est désormais visée par un recours collectif lancé aux USA par le cabinet d'avocats CSK & D pour un problème similaire à celui rencontré par Nintendo avec sa Switch.

Le cabinet d'avocats a flairé l'opportunité, il faut dire que Nintendo est dans l'embarras depuis plus de deux ans à cause du phénomène de Joy Con Drift.

Rappelons que certains utilisateurs de PS5 notent déjà un phénomène de déplacement fantôme au niveau d'un des joysticks de leur manette, phénomène qui n'est pas réparable en l'état et qui vient d'une usure prématurée des pièces combinées à un défaut de conception.

Le cabinet d'avocats à l'origine du recours a estimé qu'il y avait suffisamment de plaignants pour lancer la procédure de class action auprès de la cour fédérale du district sud de New York. Il est reproché à Sony de ne pas avoir divulgué les informations aux consommateurs concernant le phénomène de drift, alors même que Sony se déclare consciente du problème et que la firme propose des réparations considérées "a minima" par les usagers. Il est généralement conseillé aux utilisateurs de redémarrer leur console, de réinitialiser les manettes, et dans le cas d'une prise en charge, les réparations opérées ne corrigent pas le problème.

Il est ainsi demandé à Sony de mettre en place un programme de remplacement des manettes défectueuses, sans oublier de passer à la caisse pour régler des dommages et intérêts.