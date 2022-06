Final Fantasy XVI : le titre flamboyant pour PS5 se montre enfin mais...

Dès l'annonce de la console Playstation 5 de Sony fin 2020 (et donc avant son lancement effectif), le jeu Final Fantasy XVI de Square Enix avait été évoqué parmi les titres à venir, promettant d'utiliser la puissance de la plate-forme pour en mettre plein la vue.

Depuis, peu d'informations avaient circulé concernant son état d'avancement. Pour son événement State of Play, Sony a enfin donné des nouvelles du titre en diffusant une bande-annonce de toute beauté, baptisée Dominance.

Mêlant trame narrative et scènes de jeu, le jeu s'annonce dense et sombre, avec de forts enjeux et la mise en avant des Eikons, d'immenses créatures pouvant être invoquées par le héros Clive Rosfield dans des scènes de combat étourdissantes.

Des batailles titanesques

Plusieurs personnages du monde Final Fantasy seront également de la partie, chacun donnant l'occasion de moments visiblement épiques. Les performances de la Playstation 5 devraient être mises à profit pour déchaîner les effets visuels et les couleurs éblouissantes

L'éditeur garde encore secrets les rouages du jeu mais donne un premier aperçu des possibilités de Final Fantasy XVI dans Dominance avec un rythme qui semble assez nerveux.

Son producteur Yoshida Naoki indique que l'équipe attaque la dernière ligne droite du développement dont les grandes lignes sont terminées mais qui demande encore une dose d'optimisation...ce qui conduira à un lancement seulement prévu pour l'été 2023 !