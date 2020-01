PlayStation 5 : de nouvelles fuites évoquent date de présentation, de sortie et prix de lancement

Si Microsoft a pris de l'avance avec sa Xbox Series X en présentant le design de sa machine et en communiquant de plus en plus autour de sa console, Sony diffuse des informations au compte-gouttes.

Mais des fuites sur 4Chan concernant la PlayStation 5 permettent d'en savoir un peu plus sur le calendrier de la marque.

On apprend ainsi que Sony a prévu un événement spécial à New York pour la présentation de sa future console. C'est le 5 février 2020 que Sony aurait ainsi prévu de dévoiler sa machine officiellement et d'en présenter les caractéristiques officielles et fonctionnalités.

Selon les mêmes fuites, la PlayStation 5 pourrait être commercialisée à partir d'octobre prochain, et ce, dans une seule version. Si les rumeurs évoquent toujours plusieurs machines chez Microsoft, il semblerait que Sony n'a pas prévu de déclinaison Pro de sa machine pour l'instant.

La PlayStation 5 devrait également être proposée dans une seule variante concernant la capacité de stockage. Elle sera associée à une offre d'essai gratuit au service PlayStation Now, le cloud gaming selon Sony.

Enfin, dernier élément en fuite : le prix de la machine qui serait fixé à 449 euros.

Reste à attendre quelques semaines pour voir si ces fuites se vérifient bel et bien.