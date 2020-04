PlayStation 5 : lancer un jeu sera aussi rapide que lancer un film sur Netflix

Sony oriente une grande partie de la communication de sa PlayStation 5 autour de la rapidité de son SSD et de la quasi-absence de temps de chargement. La marque évoque ainsi un temps de chargement similaire à celui de la lecture d'un film sur Netflix.

Et si lancer un jeu était aussi rapide que de lancer un film ou une série sur Netflix ? C'est ce que suggère Sony en évoquant les performances impressionnantes du SSD nouvelle génération qui animera sa PlayStation 5.

La marque mise énormément sur cet aspect de la machine pour séduire et n'hésite pas à donner des exemples concrets pour que chacun puisse mieux se faire une idée de l'intérêt d'avoir une solution de stockage la plus réactive possible.

Dans une rencontre avec les journalistes de Kotaku, Sony a ainsi fait quelques démonstrations et les rapports sont plutôt bons. Selon les premiers retours, qu'il s'agisse du démarrage de la console, du chargement des menus ou du lancement des jeux, tout se fait quasiment sans aucune latence ou temps de chargement.

Jason Schreier indique qu'il s'agit d'une stratégie très ciblée de Sony qui souhaite que les joueurs prennent pleinement conscience du temps qu'il leur faudra pour jouer. La firme estime ainsi que les joueurs doivent passer plus de temps sur les jeux eux même que dans les menus ou sur les écrans de chargement. Sans aucun temps de chargement ou presque, Sony compte encourager les joueurs habitués à pratiquer sur de petites sessions au fil de la journée, pour ces joueurs il ne faut donc pas que l'allumage et le lancement des jeux ne se montre trop long.

Rappelons que le SSD PCIe 4.0 qui sera embarqué dans la PS5 est le fruit d'un partenariat exclusif avec Samsung, qui ne commercialise d'ailleurs pas encore cette technologie à ce jour, même pour son propre compte.