PlayStation 5 : plus de détails sur sa puissance réelle

De nouveaux détails techniques émergent concernant la PlayStation 5 et notamment sur sa configuration technique.

C'est une fuite qui provient directement de la part d'un développeur en contact avec le site NeoGaf et qui nous donne un aperçu de la véritable puissance de la PlayStation 5, ou du moins de son kit de développement.

Rappelons que les kits de développement sont une base pour les développeurs et que la console commercialisée peut légèrement différer, notamment pour profiter de matériel plus récent ou plus optimisé.

Ainsi, le développeur qui souhaite rester anonyme pour des raisons évidentes indique que la PS5 disposera de 52 unités de calcul, d'un GPU d'une puissance de 11,06 Teraflops avec une cadence de fonctionnement de 1743 MHz.

Des éléments qui confirment certaines informations déjà partagées autour de la machine et qui préfigurent d'une puissance disponible assez intéressante. Reste à savoir si l'optimisation permettra d'en tirer le maximum.