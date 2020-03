PlayStation 5 : le retour haptique de la manette pourrait changer le jeu vidéo

Selon Immersion, spécialiste des expériences haptiques, la prochaine manette de la PlayStation 5 de Sony et sa gestion du retour haptique serait particulièrement précise et bluffante. Et s'il venait à être suffisamment exploité au sein des jeux, il pourrait radicalement changer le jeu vidéo.

Le spécialiste a noué un partenariat avec Sony qui permet à la marque d'exploiter les technologies de la société dans ses contrôleurs de jeu et son casque de réalité virtuelle. Et selon la marque, la manette de la PS5 devrait tout simplement ridiculiser les autres contrôleurs du marché.

Le DualShock 5 et son retour haptique pourraient ainsi délivrer "les meilleures expériences de jeu" du marché. On parle ainsi de vibrations aux rendus très détaillés qui permettraient aux utilisateurs de ressentir les textures, les chocs, et de réagir en fonction d'une foule d'éléments au sein des jeux.

Immersion voit en la PlayStation 5 un formidable outil de promotion pour ses solutions et espère que l'expérience sera suffisamment bluffante pour que le marché entier se diriger vers son expertise pour un déploiement plus large des expériences haptiques au sein du jeu vidéo.