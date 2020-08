PlayStation 5 : un système de précommandes par tirage au sort

Certains y voient une certaine originalité, dans les faits, la situation pourrait être assez complexe et révélatrice d'un stock de PlayStation 5 très limité au lancement de la machine..

Sony vient ainsi de lancer la première étape de son système de précommandes de la console nouvelle génération. Première étape, puisqu'en réalité il ne s'agit pas directement de précommander la machine, mais de participer à un tirage au sort permettant de précommander ensuite la console.

Sur le site officiel de la marque aux USA, Sony invite les utilisateurs à s'inscrire pour "avoir une chance de recevoir une invitation qui pourra vous permettre de précommander une PS5".

Interrogée, la branche française de Sony a indiqué que l'annonce ne concernait que les USA, sans autres commentaires... Il se pourrait malgré tout que l'opération soit reproduite partout en Europe et dans le reste du monde.

En cherchant dans la FAQ du site américain, on apprend qu'il sera possible de précommander plusieurs accessoires, mais une seule PS5 par identifiant PSN. Par ailleurs, les invitations qui seront distribuées auront une durée de validité limitée et les sélectionnés sont encouragés à verrouiller leur précommande au plus vite.

Il y a fort à parier que Sony ne distribue par ailleurs pas énormément d'invitations de précommandes. La marque pourrait alors réserver le gros des stocks pour les rayons des boutiques physiques et en ligne afin de soigner son image et d'éviter toute impression de stock limité qui pourrait avoir un impact négatif sur les ventes.