PlayStation 5 : 450$ à produire, un prix de vente très proche

Selon des informations révélées par Bloomberg , la PlayStation 5 aurait un cout de fabrication de 450$, et la marque pourrait ne pas tirer de profit sur sa machine dans les premiers mois de commercialisation.

Sony l'avait annoncé lors de la publication de ses résultats financiers : il faudra réaliser des économies pour mener à bien le projet PlayStation 5 dans le but de proposer la machine au prix le plus juste sur le marché. Et c'est pour cela que Sony n'a pas encore présenté sa machine ni même clairement évoqué son prix : la marque attend surtout que Microsoft dégaine le premier pour adapter sa propre stratégie.

Si la marque nippone est dans l'attente, c'est que la situation est relativement complexe d'après Bloomberg. En effet, chaque machine couterait 450 dollars a produire, ce qui laisse peu d'options pour réaliser de la marge tout en conservant un prix attractif pour le consommateur. C'est sans doute aussi ce qui explique la volonté affichée de Sony de ne pas brusquer les joueurs et de faire progresser PS4 et PS5 côte à côte encore quelques années.

Avec un cout de fabrication aussi élevé, Sony n'a pas le droit à l'erreur et espère ainsi que Microsoft proposera sa Xbox Series X à un prix similaire. Pas question pour Sony d'inverser les rôles de devoir, comme l'avait fait Microsoft, proposer une machine 100€ plus cher que la concurrence. Le prix de la Xbox One a rapidement scellé son sort lors de son lancement.

Selon Bloomberg, ce sont surtout les modules de mémoire flash correspondant au fameux SSD nouvelle génération qui représentent un lourd investissement. On sait que les modules sont développés en partenariat avec Samsung, mais comme toute nouvelle technologie, elle se paie au prix fort...

Toujours est-il que les fabricants de consoles ont pris pour habitude de vendre régulièrement des machines à perte en misant sur les revenus annexe : ventes de jeux, de services,d'accessoires, royalties... Sony pourrait donc prendre à sa charge une partie des investissements pour s'assurer d'un prix de lancement convenable afin d'installer un parc conséquent assez rapidement, puis il s'agira de miser sur les économies d'échelle et les révisions des chaines de production pour dégager à nouveau des bénéfices sur la vente des machines.