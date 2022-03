Playstation 5 Pro : vers des performances doublées par rapport à la PS5

Les rumeurs autour d'une version Pro de la Playstation 5 se poursuivent en attendant un possible lancement d'ici deux ans.

Y aura-t-il une version Pro de la PS5 de Sony d'ici 2024 ? La rumeur existe depuis plusieurs mois et se prolonge avec quelques informations venant de RedGamingTech.

Le lancement de la Playstation 5 Pro serait donc programmé pour fin 2023 ou en 2024 et la nouvelle console offrirait des performances doublées en rasterisation et plus que doublées en raytracing.

Elle serait également mieux adaptée pour profiter des titres PS en réalité virtuelle, sans doute en lien avec le déploiement d'accessoires de type PSVR 2.

La nouvelle console devrait profiter d'une configuration matérielle gravée en 5 nm, voire en 4 nm, toujours fournie par AMD. De quoi pouvoir jouer en 4K, voire en 8K ?

Il est également question d'upscaling mais sans forcément passer par la technique FSR 2 d'AMD (FidelityFX Super Resolution), Sony semblant vouloir proposer sa propre méthode.

Il ne s'agit bien sûr à ce stade que de spéculations mais le site Wccftech souligne que de nouveaux devkits ont été envoyés récemment aux développeurs, ce qui pourrait signaler la préparation d'une révision de la PS5.