PS5 : le SoC AMD de la console en photo détaillées

Si Microsoft avait été rapide à dévoiler les entrailles de la Xbox Series X, le SoC de la Playstation 5 se montre enfin plus en détails.

Les consoles de nouvelle génération chez Microsoft et Sony sont équipés de SoC spéciaux conçus par AMD. Le premier avait dès le mois d'août 2020 détaillé la structure de la puce de sa console Xbox Series X mais le second est resté discret sur le coeur de sa console Playstation 5.

Voici donc le SoC AMD de la PS5 constitué d'un CPU avec coeurs sous architecture Zen 2 et partie graphique RDNA2, soit la même architecture que ses cartes graphiques Radeon RX 6000.

Credit : Fritzchens Fritz

La configuration est constituée de 8 coeurs Zen cadencés jusqu'à 3,5 GHz et 36 Compute Units RDNA2 avec une fréquence de 2,23 GHz. La chaleur est évacuée par un film de métal liquide plutôt qu'une pâte thermique, moyen plus efficace mais aussi plus complexe à produire.

Credit : Fritzchens Fritz

L'analyse fine au microscope électronique en infrarouge montre que les coeurs CPU sont déportés sur le côté tandis que les Compute Units du GPU se répartissent au centre, avec les interfaces pour la mémoire GDDR6 de part et d'autre.

La disposition est distincte de celle des APU AMD et certains éléments non nécessaires à une plate-forme pour console de jeu semblent avoir été retirés;