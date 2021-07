PS5 : le stockage SSD M.2 débarque avec le nouveau firmware beta

Livrée avec une quantité de stockage standard, la console de jeux PS5 peut vite voir ses capacités saturées avec plusieurs gros jeux installés. Sony a anticipé cette situation en permettant l'installation d'un stockage SSD supplémentaire au format M.2 mais le groupe ne l'avait pas encore activé.

Comme promis, cette capacité d'extension se prépare pour l'été avec une mise en service apparue dans le firmware en version beta (pour le moment) de la Playstation 5 distribuée à un certain nombre d'utilisateurs dans plusieurs pays dont la France.

Il faudra toutefois un SSD M.2 de haute qualité, avec une interface PCIe Gen 4 et des vitesses de lecture d'au moins 5500 MBps pour répondre aux pré-requis de la plate-forme.

Et encore, Sony avertit qu'il faudra choisir avec soin son SSD M.2 sans quoi l'expérience de jeu pourrait ne pas être à la hauteur du stockage interne de la PS5 et il faudra tenir compte de la chaleur dégagée en sus

La nouvelle version beta de l'interface de la PS5 promet également des optimisations logicielles ainsi que le support de l'audio spatialisé simulé à partir des haut-parleurs d'un téléviseur.

On devrait trouver plus de possibilités de personnalisation et une meilleure visualisation de la présence en ligne de ses amis, ainsi que de la capacité à écrire des messages et à répondre.

L'écran d'accueil distinguera mieux les versions PS5 et PS4 d'un même jeu et indiquera la variante pour chaque jeu. A voir ce qui restera de toutes ces nouveautés dans le firmware final.