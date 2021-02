Playstation 5 : Sony activera le stockage SSD M.2 supplémentaire cet été

Dans les consoles de nouvelle génération, l'accent a été mis sur l'amélioration des vitesses de transfert de la mémoire afin de de limiter les temps d'attente dans les jeux.

Cela passe par des interfaces spécialisées et un stockage sur SSD assurant des débits très rapides. Tout ceci coûte plus cher qu'une solution de stockage standard, ce qui a conduit à limiter la capacité du stockage sur la console Playstation 5 à un peu plus de 800 Go.

Credit : iFixit

Par défaut, en comptant l'espace pour le software, l'utilisateur d'une PS5 dispose d'environ 665 Go pour installer des jeux. Mais à plus de 40 Go le titre, voire plus de 130 Go pour les plus imposants, sans compter les sauvegardes, les limites sont vite atteintes.

Sony a anticipé cette contrainte en intégrant dans le design de sa console un emplacement pour installer un disque SSD supplémentaire au format M.2. Cette option est pour le moment désactivée mais il semble que le groupe nippon souhaite le mettre en service d'ici l'été, selon l'agence Bloomberg.

Plus de stockage mais aussi plus de bruit

Il faudra sans doute une certification pour valider les performances requises pour ce stockage SSD M.2 sur la console mais l'ajout du stockage aura une autre conséquence : Sony débloquera un peu plus la vitesse du ventilateur pour compenser l'échauffement supplémentaire, ce qui suggère aussi que la console sera plus bruyante.

Il avait déjà été noté que certaines consoles PS5 sont plus bruyantes que d'autres en fonction du ventilateur embarqué et il reste à voir quelles conséquences la mise à jour du firmware de cet été aura sur ce point.