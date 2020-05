PlayStation 5 : Sony va accélérer sa communication

Après Microsoft, c'est au tour de Sony de revenir sur les rumeurs et ses propres déclarations : la PlayStation 5 sortira bel et bien cette année aussi... quitte à composer avec des stocks limités.

Aux dernières nouvelles, Sony avait déjà indiqué que l'épidémie de Coronavirus avait eu un impact sur la production de PS5 et que les quantités disponibles, si le calendrier de sortie de la machine était maintenu, seraient limitées.

Depuis, les rumeurs évoquaient le probable report de sortie des consoles next gen afin de profiter de conditions plus favorables... Il n'en sera rien : Microsoft a récemment confirmé que la sortie de sa Xbox Series X aurait bien lieu en 2020 et Sony lui emboite désormais le pas.

Par ailleurs, Sony devrait accélérer sa campagne de communication : la marque souhaitait temporiser pour profiter des annonces de Microsoft et adapter sa stratégie... Or, à trop attendre, la crise sanitaire a pris le pas et Sony se retrouve très en retard...

Aucun visuel de la machine n'a été proposé et il reste difficile pour les joueurs de se projeter dans l'achat d'une nouvelle console qu'ils n'ont pas encore vu... Sony devrait donc finir par prendre la parole et pourrait présenter sa console dans le courant du mois de mai / juin. On se rapaille ainsi que la manette de la PS4 avait été présentée en février 2013 et la console en juin... Espérons que Sony ne tarde pas trop à lever le voile sur sa machine, car le suspens cède peu à peu la place à l'inquiétude chez les joueurs...