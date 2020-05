PlayStation 5 : Sony confirme la sortie cette année et maintient sa stratégie de communication

Au fil d'un entretien avec Bloomberg, Sony a fait amende honorable concernant sa stratégie de communication autour de la PlayStation 5. La marque regrette ainsi de ne pas avoir été suffisamment agressive contrairement à Microsoft qui a très rapidement levé le voile sur sa prochaine Xbox.

Malgré tout, Sony maintient le cap et indique que sa stratégie est souhaitée, et qu'il faudra attendre de constater les ventes des machines pour juger de son efficacité...

Reste que ce manque de communication ne joue actuellement pas en faveur de Sony. Les joueurs estiment ainsi que si les déclarations sont légères, cela s'explique par le peu de choses à présenter face à Microsoft, notamment avec une PS5 bien moins puissante et peut être même un design en cours de remaniement suite aux critiques des joueurs lors de la découverte des kits de développement.

Par ailleurs, Sony semble également en position de faiblesse sur le terrain des parternaires au niveau des jeux et services. Microsoft a déjà annoncé que la rentabilité viendrait des jeux et services annexes, avec la possibilité d'une machine vendue à perte... Sony, qui avait pourtant un train d'avance avec son PlayStation Now il y a quelques années, se voit désormais très en retard sur Microsoft...

S'il se pose toujours la question d'un éventuel report de sortie de la machine suite à la crise sanitaire liée au Coronavirus, Sony confirme que sa console sortira bien cette année. La marque admet avoir du relever quelques défis, mais que le développement progresse à grands pas et qu'aucun problème majeur n'est apparu ni dans la production de la console, ni dans celui des jeux de Sony ou des partenaires prévus pour le lancement de la machine.