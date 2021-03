PlayStation 5 : Sony établit un record aux USA

Dans un contexte de pénurie, Sony vient de battre un record assez exceptionnel : La PS5 est la console qui affiche le démarrage le plus rapide de l'histoire aux USA.

La PS5 est une console très recherchée depuis son lancement en fin d'année dernière, et pour cause, les stocks de machines sont ultra limité, et ce, à travers le monde.

On aurait pu penser que ces pénuries allaient avoir un impact négatif sur les ventes et les chiffres de la console... Mais curieusement, il n'en est rien.

Ainsi, la PS5 s'offre le démarrage le plus rapide pour une console sur le marché nord-américain. La Switch reste la console la plus vendue en nombre aux USA depuis 27 mois consécutifs, mais en valeur, c'est la PS5 qui domine le marché et établit un record historique.

Sony a évoqué avoir écoulé plus de 4,5 millions de PS5 entre le 12 novembre et le 31 décembre. Sur le mois de février à lui seul, la console aurait généré 4,6 milliards de dollars aux USA en tenant compte de la vente de machines, accessoires et contenus.

De son côté, Microsoft reste discrète concernant les chiffres officiels de sa Xbox Series, la marque évoquant toutefois un record de ventes.