PlayStation 5 : Sony évoque la rétrocompatibilité PS4

La semaine dernière, Sony mettait en ligne sur son site une page dédiée à la rétrocompatibilité des jeux PS4 sur sa prochaine console PlayStation 5. L'occasion de dissiper une partie du flou qui subsistait.

Sony Confirme ainsi que 99% des jeux PS4 seront compatibles avec la PlayStation 5 et que parmi ces derniers, certains profiteront d'un mode "Game Boost".

Ces titres pourront ainsi tirer profit de la PS5 pour proposer un taux de rafraichissement d'image supérieur, des chargements plus rapides et des animations plus fluides. Sony précise toutefois que certaines fonctions de jeux PS4, notamment la fonction Share, seront indisponibles sur PS5.

Sony a commencé à dresser une liste des jeux PS4 qui ne seront pas pris en charge sur PS5 parmi lesquels DWVR, Afro Samurai 2 : La revanche de Kuma, TT Isle of Man - Ride on the Edge 2, Just Deal With It !, Shadow Complex Remastered, Robinson : The Journey, We Sing, Hitman GO Definitive Edition, Shadwen, Joe's Diner.

La marque préconise l'utilisation d'une manette de type DualShock 4 pour jouer aux titres PS4, tout en sachant que le contrôleur ne sera pas du tout pris en charge sur les jeux PS5.

Concernant les accessoires dans un sens plus large, tous les appareils prévus pour la PS4 devraient être pris en charge sur PS5. Rappelons que la console sortira le 19 novembre prochain.