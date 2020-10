PS5 : gigantesque oui, mais silencieuse !

Les premières prises en main de la PlayStation 5 ont au moins rassuré les joueurs sur un point : les dimensions extravagantes de la console sont bel et bien au profit d'un système de ventilation silencieux.

Ce Week-End, on a pu découvrir les prises en mains de la PlayStation 5 par divers influenceurs avec des présentations en règle de la console.

Il est un point qui rassure désormais les joueurs : la console se veut particulièrement silencieuse.

La marque avait déjà fait face aux critiques concernant la taille démesurée de sa console, qui se présente comme l'une des plus grosses machines jamais commercialisées. Une taille que Sony a expliqué par la volonté de souhaiter conserver suffisamment de place en interne pour assurer une ventilation performante sans avoir recours à une horde de ventilateurs bruyants.

Et le pari semble réussi puisque les journalistes qui ont pu tester la console sont unanimes : la PS5 est bien plus silencieuse que les précédentes générations de consoles de la marque. De fait, elle devrait mieux s'intégrer dans les salons, notamment lors des séances de lectures de Blu-Ray, point qui n'était pas forcément évident avec les machines plus anciennes.

Selon Dengeki Online Magazine, la PS5 ne ferait aucun bruit, même après 80 min d'utilisation intensive. La situation serait tellement bluffante que les journalistes se demandent même si elle dispose bien d'un ventilateur... Et pourtant, la console resterait parfaitement froide.

Il s'agit donc d'une excellente nouvelle pour les joueurs : le design aussi contesté soit-il profitera malgré tout au plus grand nombre.