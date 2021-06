PlayStation 5 : du stock pour les soldes ?

La PlayStation 5 est officiellement sortie en fin d'année dernière, mais il est toujours très compliqué de mettre la main sur une console.

Entre production ralentie par la pénurie de composants et récupération des stocks par les scalpers, réussir à acheter une PS5 au prix de vente conseillé par Sony est une véritable épreuve.

On voit ainsi quelques machines arriver de temps à autre sur des sites en ligne et à ce jour, aucune console n'a eu le temps d'être proposée dans les rayons des boutiques...

Alors que les soldes d'été arrivent, beaucoup se demandent si la PS5 répondra à l'appel, et il se pourrait que l'on assiste à quelques surprises.

Autant le dire tout de suite : il ne sera pas question de proposer de réduction de prix sur un des articles les plus prisés du moment... Néanmoins, on devrait voir quelques boutiques proposer des stocks de PS5. La stratégie est simple : profiter du buzz autour de la console pour en faire un produit d'appel et encourager les acheteurs à venir sur les sites de vente en ligne ou dans les boutiques.

Si certaines enseignes disposent effectivement de stock de PS5, ce ne sera pas le cas de toutes... Et on pourrait également voir de fausses offres apparaitre sur la toile, uniquement pour booster le trafic des sites de vente en ligne...

Et si la PS5 elle même ne profitera d'aucune réduction, ses accessoires, plus faciles d'accès, pourraient profiter de quelques remises. Rendez-vous à partir du 30 juin pour vérifier tout cela !