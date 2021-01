Les PlayStation 5 et Xbox Series disponibles chez IKEA

Toujours prête à faire le buzz, l'enseigne IKEA anticipe les besoins des joueurs en proposant des répliques de Xbox Series S et PS5 dans ses boutiques.

Au milieu des meubles en kit aux noms de villes et régions de Scandinavie, on trouve désormais chez IKEA des répliques de Xbox Series S et PlayStation 5.

LA marque suédoise profite du buzz autour du lancement des deux machines pour s'offrir un peu de pub, mais aussi pour proposer un service toujours plus poussé à ses clients.

Dans ses boutiques qui proposent déjà des mises en scène avec les éléments de meubles et de décorations vendus par la marque, on trouve ainsi des répliques des deux consoles de Microsoft et Sony avec leurs dimensions précises indiquées sur chaque face.

L'idée est ainsi de permettre aux joueurs de choisir des meubles qui s'accordent le mieux, dans les coloris et les dimensions, à leur console de jeu. IKEA profite ainsi doublement de l'actualité, mais aussi des critiques des joueurs concernant la taille imposante de la PS5 qui ne lui permet pas de s'inviter dans tous les meubles TV.

IKEA prend la chose avec humour en ajoutant sur la réplique de PS5 la phrase suivante " Quel meuble IKEA sera capable de contenir ma console si ridiculement grande ?".

Certains magasins proposent plusieurs de ces répliques et permettent ainsi à chacun de les prendre avec soi pour les tester sur différents meubles assemblés et proposés en démonstration.