PlayStation 5 et Xbox Series X : le report se précise

La pandémie de Coronavirus à laquelle fait désormais face le monde entier entraine une vague de reports de conférences et sorties matérielles sur le secteur du high-tech. Et les PlayStation 5 et Xbox Series X pourraient ainsi voir leurs sorties décalées.

La situation sanitaire mondiale impose aux marques de réajuster leur calendrier de sorties, et prochainement ce sont peut être Sony et Microsoft qui devront décaler la sortie de leurs PlayStation 5 et Xbox Series X.

DFC intelligence, société d'études de marché évoque ainsi un impact majeur de la situation sur les deux marques. Selon le cabinet, les deux consoles Next Gen pourraient ainsi voir leur sortie en 2020 annulée pour un report au début de l'année 2021.

Si les consoles venaient à sortir en 2020, l'offre sera de toute façon limitée : le retard accumulé par les usines de production de composants et les chaines d'assemblage auront un impact conséquent sur le volume de machines disponibles au lancement. Cela pourrait également entrainer une hausse du prix des consoles qui n'était pas prévue à l'origine.

On estime ainsi que les capacités de production ont déjà été significativement touchées depuis le début d'année pour que des retards se répercute irrémédiablement sur les consoles nouvelle génération. L'attente qui se profile pourrait toutefois se montrer bénéfique pour Sony et Microsoft : l'impatience des joueurs pourrait doper les ventes dès le lancement des nouvelles plateformes, et ce, même sans exclusivité.